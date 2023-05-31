15-летний подросток изнасиловал 10-летнюю подругу в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В полицию Петербурга обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочь изнасиловал знакомый. Все происходило в квартире Красногвардейского района еще в 2020 году. Девочке на тот момент было 10 лет, а подозреваемому подростку - 15 лет. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В настоящее время проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказал источник.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали пожилого охранника детского центра, которого подозревают в развращении 12-летней девочки. В полицию обратилась мама школьницы. Известно, что пенсионер уже привлекался к уголовной ответственности по статье о развращении.

68-летнего мужчину поймали и отправили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Позже подозреваемому выберут меру пресечения.