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НовостиПроисшествия31 мая 2023 9:14

15-летний подросток изнасиловал 10-летнюю подругу в Петербурге

Мать девочки обратилась в полицию только спустя три года
Анастасия НУРАДИЛОВА
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В полицию Петербурга обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочь изнасиловал знакомый. Все происходило в квартире Красногвардейского района еще в 2020 году. Девочке на тот момент было 10 лет, а подозреваемому подростку - 15 лет. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В настоящее время проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказал источник.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали пожилого охранника детского центра, которого подозревают в развращении 12-летней девочки. В полицию обратилась мама школьницы. Известно, что пенсионер уже привлекался к уголовной ответственности по статье о развращении.

68-летнего мужчину поймали и отправили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Позже подозреваемому выберут меру пресечения.