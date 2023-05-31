«Автоваз» выпустит первую Lada X-Cross 5 в рамках ПМЭФ-23

В 2023 году на площадке хотят собрать 10 тысяч автомобилей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минпромторге России рассказали, какой автомобиль первым начнут выпускать на бывшем заводе Nissan в Петербурге. По словам специалистов, уже в июне этого года соберут первую Lada X-Cross 5. А в течение ближайших двух лет на заводе выпустят еще две новые машины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоговую коллегию Минпромторга за 2022 год.

- В рамках Петербургского международного экономического форума АО «Автоваз» совместно с крупным китайским индустриальным партнером запустит производство на бывшем заводе Nissan, - говорится в презентации.

Напомним, «Автоваз» объявил о закрытии сделки по покупке завода в феврале этого года. Ранее японский производитель передал завод в собственность России. В 2023 году на площадке хотят собрать 10 тысяч автомобилей. А в целом за год «Автоваз» намерен выпустить 400 тысяч машин.