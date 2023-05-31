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НовостиОбщество31 мая 2023 9:34

Смольный потратит более 83 млн рублей на оповещение граждан об опасности

Аукцион опубликовали на госзакупках
Анастасия НУРАДИЛОВА
Начальная цена контракта составила 83,3 миллиона рублей.

Начальная цена контракта составила 83,3 миллиона рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный запустил конкурс на поиск подрядчика, который будет заниматься приемом, обработкой и передачей сообщений через систему централизованного оповещения. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составила 83,3 миллиона рублей.

- Контракт рассчитан на оказание услуг в мирное и военное время до 2025 года, - следует из конкурсных документов.

В опубликованных на госзакупках материалах сообщается, что людей в случае необходимости будут оповещать с помощью комплексов технических средств оповещения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Подрядчику предстоит оказывать услуги непрерывно, то есть круглосуточно и без выходных, а разборчивость слов в речевых сообщениях должна быть не меньше 93 процентов.