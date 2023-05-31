Смольный потратит более 83 млн рублей на оповещение граждан об опасности

Начальная цена контракта составила 83,3 миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный запустил конкурс на поиск подрядчика, который будет заниматься приемом, обработкой и передачей сообщений через систему централизованного оповещения. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составила 83,3 миллиона рублей.

- Контракт рассчитан на оказание услуг в мирное и военное время до 2025 года, - следует из конкурсных документов.

В опубликованных на госзакупках материалах сообщается, что людей в случае необходимости будут оповещать с помощью комплексов технических средств оповещения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Подрядчику предстоит оказывать услуги непрерывно, то есть круглосуточно и без выходных, а разборчивость слов в речевых сообщениях должна быть не меньше 93 процентов.