Девятиклассник отобрал у петербуржца наушники и часы, угрожая ножом

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали 16-летнего парня, подозреваемого в нападении на 19-летнего жителя города. Он подкараулил жертву около восьми часов утра 24 мая на Эриванской улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Подросток отобрал у парня наушники «Эирподс», часы и 200 рублей. Он ударил пострадавшего и угрожал ему ножом, - сообщили в региональном ведомстве.

30 мая подозреваемого парня задержали. Оказалось, что он учится в школе, в девятом классе. Подростка поймали на Изборской улице. Известно, что он состоит на учете в полиции. Школьника отпустили, он находится по подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

А пострадавший 19-летний петербуржец после нападения попал в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.