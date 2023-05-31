Мигрант до смерти забил пьяную знакомую в Петербурге

Женщина умерла в больнице. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мигранта, которого подозревают в избиении женщины. Пострадавшую в алкогольном опьянении и с травмой головы доставили в больницу 13 мая. Ее состояние было тяжелым, в этот же день она умерла, не приходя в сознание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По версии следствия, между подозреваемым и погибшим началась ссора около дома на Софийской улице. Он несколько раз ударил ее по голове. Женщина упала и ударилась головой об асфальт, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью и смерти по неосторожности. 34-летнего мужчину из сопредельного государства задержали. Позже ему выберут меру пресечения.