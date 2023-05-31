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НовостиОбщество31 мая 2023 10:23

Велосипедная дорожка появится на улице Коллонтай в Петербурге к ноябрю 2023 года

Ее протяженность составит 3,1 км
Анастасия НУРАДИЛОВА
Длина велосипедной дорожки составит 3,1 километра.

Длина велосипедной дорожки составит 3,1 километра.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новая велосипедная дорожка появится в Невском районе Северной столицы. Ее обустроят на улице Коллонтай. Об этом 31 марассказали в пресс-службе Смольного.

- Велодорожка протянется по нечетной стороне улицы Коллонтай от пересечения с Дальневосточным проспектом до пересечения с проспектом Солидарности и будет пересекать Нерчинскую улицу, улицу Белышева, Искровский проспект, проспект Большевиков, реку Оккервиль и Товарищеский проспект, - говорится в сообщении ведомства.

Длина велосипедной дорожки составит 3,1 километра. Работы по ее обустройству планируют завершить в конце ноября текущего года. До 2024 года в городе появятся 17 километров велодорожек в четырех районах города. На данный момент петербуржцы могут воспользоваться 42 маршрутами для велосипедов.