Хранившего в ванной тела возлюбленной и дочери мужчину будут судить в Петербурге

Останки маленького ребенка нашли в марте 2021 года. Фото: предоставлено "КП"
СК в Петербурге завершил расследование уголовного дела об убийстве женщины и маленького ребенка. По версии следствия, в октябре 2020 года мужчина убил свою маленькую дочь, забив ее до смерти. Потом несколько дней хранил тело в ванной и вывез в лес. А в феврале 2021 года убил и сожительницу и расправился с телом так же.
- Годовалая малышка умерла от травмы, когда отец швырнул ее головой о кафельный пол, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Останки маленького ребенка нашли в марте 2021 года в Южно-Приморском парке. А вот тело ее мамы искали дольше.
- Тело женщины было обнаружено во время осмотра места происшествия с участием обвиняемого, - рассказали жуткие подробности в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.
Мужчину признали вменяемым. Следователи направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.