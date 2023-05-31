Зацепер прятался между вагонами поезда, чтобы добраться к девушке из Петербурга в Москву

Зацепера поймали на Московском вокзале. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники транспортной полиции поймали зацепера на Московском вокзале Петербурга. 19-летний парень хотел добраться в Москву к своей девушке. Денег на билет у него не было, поэтому он решил ехать между вагонами скоростного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

- Благодаря оперативным действиям сотрудников транспортной полиции он был снят с пассажирского состава до момента его отправления и сопровожден в дежурную часть полиции, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники транспортной полиции объяснили парню, что залезать между вагонами не безопасно. Он рисковал жизнью и здоровьем в погоне за бесплатным проездом. Также из-за него пришлось задержать поезд на 20 минут.

На нарушителя составили административный протокол. Теперь ему придется выплатить штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей.