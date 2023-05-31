Первые корабли прошли под Биржевым мостом в Петербурге после окончания строительных работ

Мост включился в навигацию. Фото: Мостотрест

Мостотрест Петербурга сообщил о завершении строительно-монтажных работ на Биржевом мосту. Разводные пролетные строения отремонтировали, а бетонную плиту разводного крыла заменили на современную.

- Электромеханический привод разводного пролета заменили на гидравлический, - говорится в сообщении пресс-службы Мостотреста.

Первые корабли под Биржевым мостом прошли в конце мая, то есть разводной пролет переправы уже включился в навигацию. Мост поднимает крылья всего за 3,5 минуты. Раньше разводка проходила в течение 8-9 минут.

Специалисты несколько месяцев будут следить за оборудованием и корректировать, настраивать новые механизмы.