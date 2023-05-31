«Пушкинскую ласточку» запустят из Петербурга в Гатчину 3 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из Петербурга в Гатчину будет курсировать «Пушкинская ласточка». Электропоезд торжественно запустят 3 июня в три часа дня в преддверии празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Об этом журналистам рассказали 31 мая на пресс-конференции.

- «Ласточку» оформили иллюстрациями, которые сделала нейросеть по произведениям Пушкина. В поезде будет специальный QR-код, чтобы пассажиры могли узнать информацию о проекте и интересные факты о писателе, - рассказал начальник ОЖД Виктор Голомолзин.

Напомним, специалисты также рассказали о запуске поездов в курортные города летом 2023 года. Семь поездов будут ездить в Анапу, Новороссийск, Адлер, Ейск в течение всего сезона. В первое в этом году путешествие они отправились в конце мая.