Желтый уровень опасности из-за ветра объявили в Петербурге 1 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге. Из-за этого в Северной столице объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- С 9 часов до 21 часа 1 июня на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду, - говорится в сообщении.

В ведомстве петербуржцам объяснили, что желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Водителей попросили быть осторожными и не пользоваться своими машинами из-за опасности возникновения дорожно-транспортных происшествий. Пешеходам тоже рекомендовали быть внимательными.

Напомним, ранее о сильном ветре жителей города предупредили в МЧС.