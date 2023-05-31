Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 12:57

Пассажиры смогут самостоятельно открывать двери в автобусах Петербурга

Специальные кнопки в 400 машинах начнут работать с 1 июня
Анастасия НУРАДИЛОВА
Кнопки заработают 1 июня. Фото: Комитет по транспорту

Кнопки заработают 1 июня. Фото: Комитет по транспорту

Пассажиры смогут самостоятельно открывать двери в автобусах с 1 июня. Такая возможность появится в почти 400 машинах. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

- С завтрашнего дня в 398 автобусах ГУП «Пассажиравтотранс» заработает система адресного открывания дверей. Это позволит сократить время стоянки транспорта на остановке, - рассказали в ведомстве.

Кнопки для открывания дверей в салон появятся с двух сторон – снаружи и внутри. Они сенсорные и выделены специальной светодиодной подсветкой, которая будет светиться красным и зеленым цветом.

На остановках водитель будет включать разрешение пассажирам, кнопка загорится зеленым цветом, и тогда люди сами смогут открыть дверь касанием руки.