Пассажиры смогут самостоятельно открывать двери в автобусах Петербурга

Кнопки заработают 1 июня. Фото: Комитет по транспорту

Пассажиры смогут самостоятельно открывать двери в автобусах с 1 июня. Такая возможность появится в почти 400 машинах. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

- С завтрашнего дня в 398 автобусах ГУП «Пассажиравтотранс» заработает система адресного открывания дверей. Это позволит сократить время стоянки транспорта на остановке, - рассказали в ведомстве.

Кнопки для открывания дверей в салон появятся с двух сторон – снаружи и внутри. Они сенсорные и выделены специальной светодиодной подсветкой, которая будет светиться красным и зеленым цветом.

На остановках водитель будет включать разрешение пассажирам, кнопка загорится зеленым цветом, и тогда люди сами смогут открыть дверь касанием руки.