Пассажиры смогут самостоятельно открывать двери в автобусах Петербурга

Кнопки заработают 1 июня. Фото: Комитет по транспорту
Пассажиры смогут самостоятельно открывать двери в автобусах с 1 июня. Такая возможность появится в почти 400 машинах. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.
- С завтрашнего дня в 398 автобусах ГУП «Пассажиравтотранс» заработает система адресного открывания дверей. Это позволит сократить время стоянки транспорта на остановке, - рассказали в ведомстве.
Кнопки для открывания дверей в салон появятся с двух сторон – снаружи и внутри. Они сенсорные и выделены специальной светодиодной подсветкой, которая будет светиться красным и зеленым цветом.
На остановках водитель будет включать разрешение пассажирам, кнопка загорится зеленым цветом, и тогда люди сами смогут открыть дверь касанием руки.