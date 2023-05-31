Фитнес-клуб на Казанской улице в Петербурге превратили в коворкинг

Офисные площади увеличили в десять раз. Фото: коворкинг Page

Коворкинг сети Page после реконцепции открылся на Казанской улице. Офисные площади в нем увеличили в десять раз. Площадь фитнес-клуба, посещаемость которого резко упала в пандемию, тоже занял этот коворкинг. Об этом сообщает РБК.

- Владельцы решили, что перепрофилирование объекта под новую функцию будет выгоднее. Эксперты говорят, что операторы фитнес-клубов испытывают сложности из-за роста затрат и перепрофилирование может стать новым трендом, - пишет издание.

Ранее предполагалось, что коворкинг займет территорию площадью 300 квадратных метров, но в итоге офис развернулся на 3 тысячи квадратов, но зато увеличилось и количество рабочих мест - с 30 до 335 мест.

Фитнес-центр тоже продолжает работать. Только теперь спортзал занимает всего 500 квадратных метров.