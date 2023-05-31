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НовостиОбщество31 мая 2023 14:31

Еще два «Балтийца» доставили в Петербург для запуска на красной ветке метро

Сейчас в городе уже 11 таких поездов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сейчас в городе уже 11 таких поездов. Фото: Комитет по транспорту

Сейчас в городе уже 11 таких поездов. Фото: Комитет по транспорту

На красную линию Петербургского метрополитена выйдут еще два состава «Балтийца». На площади электродепо «Автово» накануне завершилась приемка. На данный момент, в Северную столицу завезли 11 таких поездов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

- Девять из них уже обслуживают пассажиров. Два состава проходят необходимые технические испытания, после чего будут запущены в эксплуатацию, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, «Балтиец» отличается от других поездов в метро тем, что он создан специально для петербургской подземки, на дверях установлены диодные ленты, которые информируют о закрытии, в вагонах есть современная система вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха.

Первый состав передали в Петербург в сентябре 2022 года. До 2025 года планируется поставить 304 вагона, а до 2031 – 950 новых вагонов.