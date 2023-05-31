Забившему до смерти женщину мигранту предъявили обвинение в Петербурге

Мигранту предъявили обвинение. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Иностранцу предъявили обвинение в Петербурге. По версии следствия, он забил до смерти женщину на Софийской улице. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

- Мужчина 13 мая поссорился со знакомой и из-за неприязни не менее трех раз ударил ее по голове. Тогда женщина упала на землю, еще раз ударившись головой, - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу.

С травмами и в состоянии алкогольного опьянения петербурженку доставили в больницу. Она была в тяжелом состоянии и умерла 25 мая, не приходя в сознание. Мужчину задержали и поместили его в изолятор временного содержания. Позже выберут меру пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.