Лесные пожары прогнозируют по всей Ленобласти в июне 2023 года

Пожароопасную обстановку обещают в Ленобласти. Фото: Авиалесоохрана

Специалисты рассказали о возможных лесных пожарах на всей территории Ленинградской области в июне текущего года. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана». Огонь будет и на других территориях Северо-Западного федерального округа - Калининградской, Псковской, Новгородской областях, а также в Карелии.

- Прогноз разработан на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки на май, данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты отмечают, что на представленной карте только прогноз – то есть 100-процентной вероятности сложной пожарной обстановки пока нет. На распространение пожаров будут влиять действия людей и скорость реагирования специальных служб, выезжающих на тушение огня.