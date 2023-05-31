49 случаев кори зафиксировали в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Корь не собирается отступать из Петербурга. Так, число заразившихся инфекцией горожан с начала 2023 года достигло 49. К слову, почти половина из заболевших – дети. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщила 31 мая начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.

– Сейчас в Петербурге обнаружили и подтвердили с помощью лабораторных исследований 49 случаев кори, – уточнила Ирина Катаева.

Она также отметила, что на завозные заболевания приходится около пяти процентов – всего десять случаев из почти полусотни. Напомним, что первые случаи заражения в городе на Неве начали фиксировать еще в конце января. Эпидситуация в Северной столице, как сообщает глава отдела, по вирусу не потребовала массового закрытия на карантин учреждений. Лишь на несколько дней в мае приостановили госпитализацию в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса.

К слову, охват подчищающей иммунизацией от кори в городе составил более пяти тысяч человек или 67 процентов от плана.