Сточные воды попали в Неву из-за аварии в Кировском районе Ленобласти

СК проверит информацию о сбросе сточных вод в Неву Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правоохранители проверят информацию, опубликованную накануне в СМИ. Как выяснилось, в Сети появились сообщения о сбросе сточных вод в реку Нева в одном из районов Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

– В канализационно-очистных сооружениях города Отрадное произошла авария. Из-за этого, как сообщают средства массовой информации, воды растекаются по лесу и уходят в Неву, – уточнили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия, как оказалось, уже выехала оперативная группа вместе с руководителем следственного отдела по городу Кировск, экспертами и сотрудниками полиции. Сейчас специалисты Роспотребнадзора отбирают пробы воды для исследований.

Как сообщают следователи, по итогам разбирательств возникшую проблему оценят и примут необходимые меры.

Ранее spb.kp.ru писала, что трубу с холодной водой прорвало на проспекте Стачек в Петербурге.