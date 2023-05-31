Росгвардия задержала 42-летнего эксгибициониста в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

У жителей Новоизмайловского проспекта в Петербурге появился удивительный сосед. Накануне, 30 мая, во второй половине дня 42-летний мужчина решил прилюдно раздеться и в таком виде прогуляться по улице. Очевидцы сообщили об эксгибиционисте правоохранителям, которые и задержали нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

– Горожане, проживающие Московском районе, рассказали, что неизвестный мужчина обнажился, а после, быстро одевшись, скрылся с места происшествия, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, вскоре по приметам в соседнем дворе обнаружили любителя пройтись с ветерком. Гражданина задержал патрульный наряд охраны Росгвардии. После его доставили в 29-й отдел полиции. К слову, на него составили административный протокол.

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