Трубу с кипятком прорвало на улице Маршала Захарова в Петербурге

Трубу с кипятком прорвало на улице Маршала Захарова. Фото: Артем КИЛЬКИН

На юго-западе Петербурга второй раз за день прорвало трубу. Ранее spb.kp.ru писала, что холодная вода хлынула из-за аварии на проспекте Стачек в Кировском районе. А во второй половине 31 мая на улицах появился новый фонтан. Но уже с кипятком. Об этом рассказали очевидцы в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Во время проверки специалисты также обнаружили технологическое нарушение на улице Маршала Захарова, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе региональной «Теплосети».

Как выяснилось, сегодня организация проводила испытания сетей на плотность и прочность в двух районах одновременно. Чтобы ликвидировать аварию на место уже прибыли ремонтные службы. Они и обеспечили все необходимые меры безопасности. Но испытания труб продолжаются. А когда они завершатся, в Кировском и Красносельском районах начнут восстанавливать испорченный прорывами ландшафт.