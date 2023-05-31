Ирину Соколову вновь избрали главой Общественной палаты Петербурга

Ирину Соколову вновь избрали главой Общественной палаты. Фото: www.op78.ru/

Ирину Соколову переизбрали на пост председателя Общественной палаты Петербурге. В первом заседании нового состава органа принял участие и губернатор Александр Беглов. Он выразил новоявленной главе благодарность за плодотворную работу ведомства в последние три года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Ирина Соколова смогла наладить системную работу. Общественная палата с 2020 по 2023 год под ее чутким руководством стала настоящим центром продвижения гражданских инициатив, – подчеркнул градоначальник.

Он также подчеркнул, что ранее президент Владимир Путин назвал поддержку общественных инициатив обязанностью государства. Поэтому деятельность Общественной палаты Северной столицы имеет огромное значение как площадка для открытого диалога общества и власти, а также получения обратной связи от горожан.