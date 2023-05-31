Отец угрожал сбросить своего 5-летнего сына с 7 этажа в Петербурге

Отец угрожал сбросить своего 5-летнего сына с 7 этажа дома. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники Росгвардии сегодня уберегли маленького жителя Петербурга от гибели и неадекватно ведущего себя отца. Как выяснилось, глава семейства стоял со своим сыном на балконе и угрожал скинуть ребенка с высоты семиэтажного дома. Причины такого поведения пока что неизвестны. Об этом сообщили в пресс-службе исполнительного ведомства Северной столицы.

– Очевидцы сообщили днем, 31 мая, правоохранителям о ненормальном поведении своего соседа, – уточнили в пресс-службе Росгвардии.

Как оказалось, счет шел на минуты. Но правоохранители Курортного района города на Неве вместе со спасателями и полицейскими прибыли по адресу максимально оперативно. Они взломали дверь квартиры, где находились мужчина и ребенок. 33-летнего отца задержали, а испуганного мальчика сотрудники органов передали матери, которая только вернулась домой.