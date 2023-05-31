150 «квадратов» гаражей загорелись на улице Фучика в Петербурге

150 «квадратов» гаражей загорелись на улице Фучика. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мощный пожар случился 31 мая во второй половине дня в Петербурге. Как выяснилось, во Фрунзенском районе на улице Фучика загорелись несколько гаражей. Огонь занял площадь в целых 150 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Сведения о пострадавших не поступали, – сообщили радостную новость спасатели.

Информацию о том, что яростное пламя начало стремительно перекидываться с одного помещения на другое, сообщили местные жители, невольно ставшие свидетелями. Они позвонили в службы около пяти вечера и выложили видео с клубами густого дыма, застелившего небо. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и принялись сразу тушить возгорание. Но даже усилиями 18 сотрудников МЧС и четырех спецмашин полностью утихомирить разбушевавшуюся стихию и последние ее угольки удалось только к семи вечера.