Жительнице Ленобласти вручат сертификат на 3 млн рублей за рождение тройни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Долгожданное пополнение в семье – однозначная радость. А тройное прибавление в любой ячейке общества – счастье, умноженное на три. Так, жительница Ленобласти накануне стала мамой сразу трех девочек. За это ей в Международный день защиты детей губернатор региона Александр Дрозденко вручит сертификат на целых три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства.

– Для того, чтобы поздравить новоиспеченную мамочку и вручить подарок глава области придет в Перинатальный центр, – уточнили в пресс-службе региональной администрации.

Конечно же, все средства сертификата должны быть потрачены исключительно на улучшение жилищных условий новорожденных и самой родительницы. Кстати, сестричкам, рожденным 15 мая, дали прекрасные и звучные имена. Их назвали Ева, Адель и Софья.