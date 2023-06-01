Австралийский Мельбурн разорвал отношения с побратимским Петербургом

Австралийский Мельбурн разорвал отношения с Петербургом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Австралийский Мельбурн, расположенный в штате Виктория, окончательно разорвал отношения с российским городом-побратимом. Решение о прекращении взаимодействия с Петербургом принял городской совет. Причиной стали, как сообщает телеканал 9News, массовые жалобы и протесты украинцев.

– Ведомство приостановило побратимские отношения, которые продолжались с 1989 года, еще в марте прошлого года, – пишет издание.

Но итоговый вердикт вынесли только недавно. Причиной тому послужили, как сообщает медиа, массовые протестные акции. Жители вышли на центральные улицы города с призывом «проявить стойкость и прекратить братские отношения с российским Петербургом».

СМИ уже активно цитируют высказывание лорд-мэра Мельбурна Николаса Риса. Он отметил, что окончательный разрыв отношений с Северной столицей станет свидетельством «возмущения общественности».