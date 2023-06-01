Октябрьская железная дорога намерена отремонтировать вокзал в Павловске. Фото: www.google.com/maps

Ремонт шести пассажирских вокзалов, расположенных на туристических направлениях Петербурга и Северо-Запада России, запланировали в Октябрьской железной дороге. Отреставрировать собираются здания в Павловске, Зеленогорске, Веймарне, Кеми, Мге и Завидово. Кроме того, восстановительные работы пройдут и на 12 железнодорожных платформах в Петербурге, Ленобласти и Карелии. Об этом сообщил на пресс-конференции 31 мая начальник ОЖД Виктор Голомолзин.

– Ремонтировать будут пассажирские станции Суоярви, Хелюля, Волховстрой, Редкино, Поварово, Клин, Воздухоплавательный парк, Шушары, Пролетарская, Лихоборы, Моссельмаш, Грачевская, – уточнил Виктор Голомолзин.

Кстати, на станции Хелюля обустроят также три деревянные ретро-платформы и зону активного отдыха. Из других нововведений – модульный вокзал на остановке Калязин. Глава железной дороги также уточнил, что в планах отремонтировать пешеходные тоннели и мосты.