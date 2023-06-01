Детей с подозрением на наследственную дистрофию сетчатки смогут обследовать бесплатно в Петербурге

Детей с подозрением на наследственную дистрофию сетчатки смогут обследовать бесплатно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маленькие пациенты со всех уголков России смогут бесплатно пройти обследование сетчатки и получить необходимое лечение. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на петербургский филиале ФГАУ«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Фёдорова».

– Мы стали третьим учреждением в стране, которое занимается лечением таких сложных генетических патологий, как наследственная дистрофия сетчатки, – цитирует издание медицинский центр.

Кроме того, в учреждении рассказали, что для высокоуровнего лечения специально закупили оборудование и обучили персонал.

К слову, врачи напомнили, что данное генетическое заболевание неизбежно приводит к слепоте. Но медики убеждены, что именно лечение совсем юных пациентов оказалось наиболее эффективным. Для восстановления зрения врачи используют специальную терапию, которая восстанавливает правильное формирование белков зрительного цикла. Но для успешного лечения необходимо начать процедуры, как можно раньше.