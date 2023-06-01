Больше половины петербуржцев не хотят регистрировать брак в мае. Фото: Артем КИЛЬКИН

Влюбленные жители Петербурга готовятся к свадьбе и к вопросу подходят очень серьезно. Многие из них соблюдают свадебные приметы. О самых популярных из них рассказал «Вечерний Петербург» со ссылкой на аналитиков бренда SOKOLOV совместно с агентством A2:Research.

– Более половины жителей Северной столицы не хотят играть свадьбу в мае, потому что семья будет маяться, – цитирует фирму издание.

Кроме того, 33 процента петербуржцев считают, что уронить кольцо во время бракосочетания – дурной знак. Кстати, более четверти тех, кто собирается пойти в ЗАГС, уверены: жених не должен видеть свадебное платье до того самого заветного дня.

Также 22 процента опрошенных думают, что не самая удачная идея организовывать праздник в високосный год. Некоторые даже выступили против передачи обручальных колец в третьи руки.