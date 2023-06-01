Без вести пропавшую 85-летнюю пенсионерку десять дней ищут в Ленобласти

Без вести пропавшую 85-летнюю пенсионерку десять дней ищут волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» обратился к жителям сельского поселения Лесколово и всех ближайших СНТ. Уже десять дней в его окрестностях разыскивают пожилую женщину. Как оказалось, 85-летняя дезориентированная пенсионерка ушла из дома 25 мая и до сих пор ее местоположение неизвестно. Об этом активисты сообщили в официальном сообществе организации ВКонтакте.

– Рост женщины около 165 сантиметров. У нее худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза, – говорится в ориентировке на пропавшую.

Также среди примет указана одежда, в которой была женщина в день исчезновения: темно-бордовый спортивный костюм с белыми полосами, серый свитер, черные кожаные сапоги и черный берет. Волонтеры попросили неравнодушных местных жителей сообщить любую известную о пропавшей информацию инфоргу Анастасии по телефону 8 911 014 75 78 или на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8 800 700 54 52.