Холод вернется в Петербург 1 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лето в Санкт-Петербурге начнется очень холодно. В первый летний день, 1 июня 2023 года, Северная столица окажется в полосе холодного фронта, из-за чего погода окажется пасмурной и дождливой, а ветер сильным и порывистым. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В первый день июня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться холодным атмосферным фронтом, который пересечёт регион с северо-запада на юго-восток. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, а поступающий к берегам Невы холодный воздух существенно ограничит дневной прогрев, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге температура составит всего плюс 12-14 градусов, по Ленинградской области от 11 до 16 градусов тепла. Это на 6-7 градусов меньше климатической нормы. Ветер западный и северо-западный 5-10 метров в секунду.

В пятницу местами кратковременные дожди и вновь холод.