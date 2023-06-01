Депутаты ЗакСа Петербурга обсудят закон о такси Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания обсудят закон о такси. В четверг, 1 июня 2023 года, состоится заседание, на котором парламентарии рассмотрят законопроект об изменении правил для такси. Об этом рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский.

- Предлагается ввести единый реестр машин, служб заказа и перевозчиков. Чтобы на линию не выходили нелицензированные авто, водители без страховки и с правами другой страны. Пассажир будет четко знать, что его везет профессиональный таксист на исправной машине, - рассказал парламентарий.

Помимо этого депутаты рассмотрят вопрос о переходе всех такси к единому экологическому классу. Также планируется запретить таксистам находиться на территории аэропорта и вокзалов, чтобы зазывать пассажиров.

Также в Петербурге в ближайшие пять лет такси должны стать белыми с желтой полосой.