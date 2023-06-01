Банду наркоторговцев отправили под суд в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажутся шесть человек, организовавших банду для продажи наркотиков. Продажи происходили не только в Петербурге и Ленобласти, но и в Калининграде. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В июле 2022 года сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков была проведена масштабная операция по задержанию всех участников группы: двоих организаторов, 31 и 35 лет, 33-летнюю бухгалтера, а по совместительству администратора интернет-магазина наркотиков, а также двоих фасовщиков-«закладчиков», 29 и 32 лет, - рассказали в полиции.

Во время обысков полиция нашла 5 килограммов наркотиков. Продажи дилеры осуществляли через интернет-магазины. Ежемесячный доход наркодельцов, по данным полиции, превышал 1 миллион рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Красносельский районный суд.