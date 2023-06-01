Первый рейс из Пулково в Иран отправился 1 июня

Из аэропорта Пулково впервые открыла рейс в Иран российская авиакомпания / Фото: Пулково

Из Санкт-Петербурга 1 июня 2023 года впервые отправился рейс в Иран. Перелеты начала осуществлять авиакомпания Nordwind. Полеты будут еженедельными по четвергам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

- На сегодняшний день мы выполняем прямые регулярные перелеты по 22 внутренним направлениям из Международного аэропорта Пулково, в числе которых Москва, Казань, Сочи, Махачкала, Горно-Алтайск, Оренбург, Уфа, Ярославль, Иваново, Кемерово, Томск и Красноярск. За период выполнения рейсов в качестве туристов перевезено внушительное количество пассажиров – ключевой задачей Nordwind является усиление туристического потенциала регионов, - рассказали в аваикомпании.

Вылеты из Петербурга в Иран запланированы на 10:15 часов утра с прилетом в пункт назначения в 15:20 часов. В обратном направлении вылет запланирован в 16:20, прилет в Санкт-Петербург – в 20:35. Рейсы выполняются на комфортабельных воздушных судах Airbus A321 в компоновке 220 пассажирских мест.