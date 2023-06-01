Мошенники-внуки обманули пенсионеров на полмиллиона рублей в Петербурге

В двух районах Петербурга "внуки" обобрали пенсионеров на полмиллиона Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионеры стали жертвами мошенников, обманувших их под видом родственников. В общей сложности старики лишились полмиллиона рублей. Об этом 1 июня сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 87-летнему пенсионеру, проживающему в Московском районе, на мобильный телефон позвонил неизвестный. Он представился внуком и сообщил, что попал в ДТП, и чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, следует передать 900 тысяч рублей курьеру. Пожилой петербуржец отдал денежные средства в сумме 400 тысяч рублей в пакете неизвестному мужчине, который с места происшествия скрылся, - рассказал источник.

В тот же день аналогичная история произошла с 96-летней старушкой. Женщине позвонила якобы внучка, которая попала в ДТП. За помощь родне женщина смогла отдать 90 тысяч рублей.

На данный момент по обоим случаям возбуждены уголовные дела.