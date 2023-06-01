Липовый сад на Исаакиевской площади Петербурга обошелся в 160 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стало известно, что липовый сад на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга, который появился там ко Дню города, обошелся бюджету Северной столицы в 160 миллионов рублей. Об этом 1 июня 2023 года сообщает "Деловой Петербург".

- Закупка на эту сумму есть в планах тендеров СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства". Контракт на закупку деревьев был заключён 26 мая, - пишет издание.

Напомним, что на Синем мосту были выставлены в специальных кадках более 100 лип, а также также туи, клены. Помимо этого в саду разместили множество кустов и цветов, таких как вейгела, самшит, рододендроны, розы, лаванда, лобелия и гортензия. Сад будет украшать город до осени, после чего деревья пересадят в другие места.

Аналогичные деревья в кадках украсили и Невский проспект.