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НовостиОбщество1 июня 2023 8:01

В мае солнце в Петербурге светило каждый день

Солнце светило более 323 часов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Солнце в Петербурге в мае светило каждый день

Солнце в Петербурге в мае светило каждый день

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел итоги ушедшего мая. Минувший месяц хоть и стал холодным, зато был очень солнечным. Солнце в Петербурге на протяжении мая светило каждый день, а в общей сложности солнечное сияние составило 323,4 часа.

- Закончился месяц и подводим его итоги в Санкт-Петербурге. В мае среднемесячная температура воздуха составила плюс 12 градусов и он стал теплее чем прошлогодний. Теплыми стали вторая и третья декады месяца. А в начале месяца, как вы помните, еще шёл снег, - рассказал синоптик.

Дождей в этом мае было очень мало, даже меньше, чем в апреле. За май выпало лишь 16,9 миллилитров осадков.

Напомним, что самым жарким днем стало 24 мая, когда температура поднялась до плюс 24,7 градусов, а самым холодным запомнится 5 мая, когда температура составила лишь 5,8 градусов и шел снег.