Пенсионерку ограбили на кладбище в Ленобласти

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже на кладбище Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области пожилую женщину ограбили на кладбище. Инцидент произошел 21 мая 2023 года в Гатчинском районе области. Однако пострадавшая 74-летняя пенсионерка обратилась в полицию лишь спустя четыре дня. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- Женщина рассказала, что в период с 13:00 до 16:00 с оградки могилы на кладбище по улице Солодухина в Гатчине был похищен рюкзак, в котором находились мобильный телефон, кошелек и банковская карта, - рассказали в полиции.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Спустя несколько дней, 31 мая в 16:45 часов у дома 15 по улице Октябрьская в Красном Селе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 39-летняя ранее судимая петербурженка. Женщину отправили под стражу, проводится проверка.