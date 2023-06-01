Полиция задержала мужчину, задушившего своего друга в Петербурге семь лет назад

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве семилетней давности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который задушил своего приятеля. Убийство произошло еще семь лет назад, однако только сейчас стражи порядка смогли найти виновного. Об этом 1 июня 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 18 июня 2015 года в съемной квартире дома 4 по улице Веденеева сотрудниками полиции был обнаружен труп 44-летнего мужчины, - рассказали в полиции.

Специалисты провели экспертизу и установили, что мужчина умер от того, что его задушили петлей. По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Спустя семь лет уголовный розыск вышел на подозреваемого. Днем 31 мая полиция задержала 52-летнего мужчину. По версии следствия, именно он задушил своего приятеля, находясь у него в гостях, когда между ними возникла ссора.