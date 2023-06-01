Эксгибиционист на велосипеде приставал к 15-летней девочке в Петербурге. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Жители Красносельского района пожаловались на велосипедиста, который развращал 15-летнюю девочку. Школьница испугалась мужчину, но сняла его на видео, чтобы обратиться в полицию. Очевидцы рассказывают, что местный житель не в первый раз домогается до прохожих, показывая свои интимные части тела девушкам на улицах.

- Во всех случаях он сначала присматривается к жертвам, катаясь кругами и лишь потом, убедившись, что жертва беззащитна - подъезжает и занимается непотребствами, - возмущаются жители района в соцсетях.

По словам местных жителей, странного мужчину замечают не первый год. Прошлым летом он катался на велосипеде в прозрачных шортах, чем привлекал внимание прохожих.

Пострадавшая девочка обратилась в правоохранительные органы. Теперь разбирательствами займутся сотрудники полиции. Школьница объяснила, что происходящее видела не только она, но и дети помладше, которые находились рядом.