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НовостиОбщество1 июня 2023 9:24

Эксгибиционист на велосипеде приставал к 15-летней девочке в Петербурге

Взрослый мужчина не в первый раз раздевается перед прохожими
Анастасия НУРАДИЛОВА
Эксгибиционист на велосипеде приставал к 15-летней девочке в Петербурге. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Эксгибиционист на велосипеде приставал к 15-летней девочке в Петербурге. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Жители Красносельского района пожаловались на велосипедиста, который развращал 15-летнюю девочку. Школьница испугалась мужчину, но сняла его на видео, чтобы обратиться в полицию. Очевидцы рассказывают, что местный житель не в первый раз домогается до прохожих, показывая свои интимные части тела девушкам на улицах.

- Во всех случаях он сначала присматривается к жертвам, катаясь кругами и лишь потом, убедившись, что жертва беззащитна - подъезжает и занимается непотребствами, - возмущаются жители района в соцсетях.

По словам местных жителей, странного мужчину замечают не первый год. Прошлым летом он катался на велосипеде в прозрачных шортах, чем привлекал внимание прохожих.

Пострадавшая девочка обратилась в правоохранительные органы. Теперь разбирательствами займутся сотрудники полиции. Школьница объяснила, что происходящее видела не только она, но и дети помладше, которые находились рядом.