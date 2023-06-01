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НовостиПроисшествия1 июня 2023 9:36

Подросток на «Мазде» насмерть сбил велосипедистку под Петербургом

17-летний парень начал сдавать назад и не заметил женщину
Анастасия НУРАДИЛОВА
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге проводят проверку после смертельной аварии с участием женщины на велосипеде. 31 мая ее сбила машина, за рулем которой находился 17-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Авария случилась около семи часов вечера на дороге из Каменногорска в Дубинино. Парень управлял автомобилем «Мазда-3». Это машина его матери. Прав у него, конечно, не было, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Когда подросток сдавал задним ходом, он не заметил велосипедистку. От полученных травм 41-летняя женщина погибла на месте. А парень просто уехал. Сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.