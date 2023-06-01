Детская железная дорога в Петербурге начала работать с 1 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 1 июня 2023 года торжественно возобновила работу Малая Октябрьская детская железная дорога. Это уже 75-й сезон летней практики для юных железнодорожников. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

- Ежегодно на Малой Октябрьской железной дороге обучается в среднем 850 детей, ежегодно выпускается около 120 детей и 77 из них идут в отраслевые учебные заведения. Надеюсь, что динамика количества поступающих в профильные вузы будет расти, - отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

На торжественном открытии ребятам вручили памятные награды. В честь праздника открытия для детей была подготовлена специальная программа, включающая работу развлекательных площадок и концерт творческих коллективов.