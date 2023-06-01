Машина сбила 7-летнего мальчика на самокате во дворе Петербурга

Ребенок попал в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Маленький ребенок угодил под колеса автомобиля и попал в больницу. Авария с участием семилетнего мальчика случилась вечером 31 мая на проспекте Маршала Блюхера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 45-летний мужчина на автомобиле «Форд Рейнджер» ехал по дворовой территории и сбил мальчика, который катался на самокате, - говорится в сообщении регионального ведомства.

После дорожно-транспортного происшествия ребенка отвезли в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают детали случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне подросток на автомобиле сбил 45-летнюю женщину на велосипеде. Она погибла на месте. 17-летний парень без водительских прав рассказал, что взял машину у матери.