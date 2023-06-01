Двое мужчин устроили стрельбу по окнам из пневматики в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали двух мужчин, которые стреляли по окнам парадной из пневматики. К сотрудникам обратился житель дома на улице Юрия Гагарина, который рассказал о хулиганах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На место происшествия оперативно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы, которые у указанного дома задержали двух местных жителей, 51 и 45 лет, - рассказали в региональном ведомстве.

Полицейские нашли на месте, откуда стреляли хулиганы, 66 патронов и 14 гильз, которые принадлежали одному из задержанных. Сотрудники составили на дебоширов административные протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.