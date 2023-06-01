Вход на станцию «Московские ворота» ограничат до конца июля в Петербурге

Пройти на станцию не получится с 8:15 до 9:40. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге пассажиров предупредили об изменении режима работы вестибюля станции «Московские ворота» из-за ремонта эскалатора. О новом графике рассказали в пресс-службе Петербургского метрополитена.

- С 5 июня по 28 июля по рабочим дням станция будет закрыта на вход. Пройти туда не получится с 8:15 до 9:40. А с 17:00 до 18:45 вход на станцию ограничат, - говорится в сообщении.

Петербуржцам объяснили, что указанный интервал времени могут корректировать при необходимости. Изменения будут зависеть от фактического пассажиропотока. Поэтому горожан попросили заранее планировать маршрут поездок.

Напомним, сейчас с ограничениями работает станция «Выборгская», которую каждое утро закрывают на вход. Совсем закрыли «Ладожскую» и «Чернышевскую», а в июне к ним присоединится и «Пионерская».