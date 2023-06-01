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НовостиОбщество1 июня 2023 12:01

Очередь из детей образовалась в Ленинградский зоопарк в день бесплатного посещения

Акцию объявили в День защиты детей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Акцию объявили в День защиты детей. Фото: t.me/ilovevospb

Акцию объявили в День защиты детей. Фото: t.me/ilovevospb

Огромная очередь образовалась около Ленинградского зоопарке, который объявил о бесплатном посещении для детей в честь праздника. В социальных сетях появились фотографии с толпой юных петербуржцев, желающих посмотреть на обезьянок, медведя и жирафа.

- Зоопарк то можно бесплатно посетить сегодня, но придется отстоять большую очередь, - рассказывают очевидцы.

Напомним, акция действует только в День защиты детей. В Ленинградском зоопарке в этот день стартовал фестиваль летних каникул «ЗоопарКинг». Юным посетителям разрешат погулять с некоторыми животными, а также покормить их.

Кроме этого, в зоопарке выступят клоуны, танцоры и актеры. Для детей проведут множество мастер-классов.