Мужчина избил и истыкал вилкой друга во время застолья в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина напал на своего друга, избил его и истыкал вилкой. Это произошло во время застолья в среду, 31 мая 2023 года. В шесть часов вечера в полицию поступил звонок о том, что в квартире дома на проспекте Косыгина происходит драка. На место направился наряд вневедомственной охраны. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- Прибывшие на место стражи обнаружили в квартире избитого 34-летнего мужчину. Выяснилось, что он выпивал с другом. Тот во время ссоры избил товарища, а потом схватил вилку и сильно истыкал друга в руку и ключицу, - рассказали в пресс-службе.

После драки мужчина сбежал. Но вскоре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в соседнем дворе.

Пострадавшего госпитализировали, а 32-летнего хулигана доставили в отдел полиции. По факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.