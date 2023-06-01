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НовостиПроисшествия1 июня 2023 12:28

Женщину, выбросившую в окно своего новорожденного ребенка в Петербурге, посадили на три года в тюрьму

На суде женщина не раскаялась
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Женщину, выбросившую в окно своего новорожденного ребенка в Петербурге, посадили на три года в тюрьму

Женщину, выбросившую в окно своего новорожденного ребенка в Петербурге, посадили на три года в тюрьму

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суд отправил на три года в тюрьму женщину, которая выбросила в окно своего новорожденного ребенка. Несмотря на то, что мать вину признала, в содеянном она не раскаялась. Об этом 1 июня 2023 года сообщает объединенная пресс-служба судов города.

- Утром 20 ноября 2022 года во дворе дома 30 по улице Достоевского был обнаружен труп новорожденной девочки. Вскоре полиция задержала ее мать. Женщина рассказала, что родила мертвого ребенка и в шоковом состоянии выбросила тело, - рассказали в суде.

Однако позже, во время допроса, женщина призналась, что ребенок все же был живой, в том числе и в тот момент, когда она выкидывала его из окна.

Заседание по делу проходило в закрытом режиме. Женщина отказалась раскаиваться. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии-поселении.