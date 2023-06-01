Два человека заблудились в лесу в Ленинградской области

Из леса под Тосно вывели двоих заблудившихся Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области спасатели помогли двоим людям, которые заблудились в лечу. Жители Тосно отправились на прогулку в местный лес, но найти дорогу домой не смогли. Это произошло в среду, 31 мая 2023 года, в районе деревни Нурма. Об этом пишет "Мойка78".

- Двое мужчин заблудились в лесном массиве в районе деревни Нурма. На их поиски отправились спасатели поискового-спасательного отряда города Тосно. Вскоре они нашли лесников в целости и сохранности, - пишет издание.

Напомним, что в конце марта за сутки в лесах Ленобласти заблудились сразу пять человек. Они также отправились в лес под Тосно. Они долго бродили в потемках, пока поисковики пытались выйти на их след. В итоге помощь подоспела вовремя, никто не успел переохладиться или как-либо пострадать.