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НовостиОбщество1 июня 2023 13:18

Спрос на сварщиков в Ленобласти вырос почти в два раза за год

Зарплаты в регионе достигают 134 тысяч рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Спрос на сварщиков в Ленобласти вырос почти в два раза за год.

Спрос на сварщиков в Ленобласти вырос почти в два раза за год.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области вырос спрос на сварщиков. Специалисты стали в два раза востребованнее, чем годом ранее. Это выяснили аналитики сервиса hh.ru. О результатах исследования пишет Online47.ru.

- В 2023 году российские работодатели опубликовали свыше 37 тысяч вакансий для таких специалистов, а в Северо-Западном федеральном округе этот показатель составляет около 3,3 тысяч. При этом на долю Ленинградской области приходится порядка 16% предложений, - сообщает издание.

По сравнению с прошлогодними данными, спрос на сварщиков в Ленинградской области вырос на 91 процент. В регионе таким специалистам платят 70-134 тысячи рублей, хотя средняя зарплата по России достигает только 75 тысяч.