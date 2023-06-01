Спрос на сварщиков в Ленобласти вырос почти в два раза за год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области вырос спрос на сварщиков. Специалисты стали в два раза востребованнее, чем годом ранее. Это выяснили аналитики сервиса hh.ru. О результатах исследования пишет Online47.ru.

- В 2023 году российские работодатели опубликовали свыше 37 тысяч вакансий для таких специалистов, а в Северо-Западном федеральном округе этот показатель составляет около 3,3 тысяч. При этом на долю Ленинградской области приходится порядка 16% предложений, - сообщает издание.

По сравнению с прошлогодними данными, спрос на сварщиков в Ленинградской области вырос на 91 процент. В регионе таким специалистам платят 70-134 тысячи рублей, хотя средняя зарплата по России достигает только 75 тысяч.