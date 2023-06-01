Выпуск тюбингов для строительства продолжения зеленой ветки метро начался в Петербурге

Специалисты будут собирать специальные кольца весом 65 тонн. Фото: Метрострой Северной столицы

В Метрострое Северной столицы рассказали, как обстоят дела со строительством Невско-Василеостровской линии метро. На заводе предприятия начали выпускать специальные тюбинги, которые нужны для обделки тоннелей.

- Именно из этих элементов будут собирать кольца обделки двухпутных тоннелей диаметром 10,3 метра. Одна такая конструкция состоит из семи блоков и весит около 65 тонн, - объяснили в пресс-службе Метростроя.

Под землей на будущих станциях «Каменка» и «Богатырская» метростроители установят 2555 железобетонных колец, которые весят больше 166 тонн. В сутки будут отливать от четырех до восьми таких колец, объемы планируют постепенно наращивать. Строительные работы на зеленой ветке метро идут полным ходом.